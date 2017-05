Neue Kainachbrücke - Verkehr wird großräumig über Bärnbach umgeleitet

02.05.2017, 18:16 Uhr

Ab 8. Mai ist die Packer Straße im Bereich Kastner gesperrt.

Einbahnregelung

Achtung an alle Auto- und vor allem Lkw-Fahrer! Auf Grund der Neuerrichtung der Kainachbrücke im Bereich der Packer Straße/Kastner ist im Zeitraum von 8. Mai bis 17. November die Packer Straße im dortigen Bereich gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Verkehr - vor allem der Schwerverkehr - vom Lidl-Kreisverkehr in Voitsberg großräumig über das Bärnbacher Stadtgebiet bis zum Kreisverkehr am Hauptplatz umgeleitet.Der fuß- und Radwegverkehr wird über die Mitterdorferstraße bzw. Georgifeldstraße geführt. Für Pkw - Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen - gibt es auf der Mitterdorferstraße Richtung Norden - nach dem Zentrum Bärnbach - in der Bauzeit eine Einbahnregelung.