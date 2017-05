Neue Meilensteine für die Köflacher

09.05.2017, 09:21 Uhr

Stillstand war gestern. Seit der neuen Stadtregierung wird in Köflach wieder einiges umgesetzt. Ein sichtbares Zeichen ist die Passage.

Helmut Linhart: Ein weiteres sichtbares Zeichen nach dem Umbau des Unteren Hauptplatzes, der sehr zur Verschönerung der Innenstadt beigetragen hat. 1999 wurde die Passage eröffnet, seit 15 Jahren ist sie ein Problemfall. Mit dem Kauf der Stadtpassage durch die Stadtgemeinde kommt frischer Wind in die Mauern. Die neue Notarin Frau Dr. Winkelbauer-Hohenberg und die Firma "Taschentroll" sind bereits als neue Mieter eingezogen, weitere werden folgen.

Johann Bernsteiner: Wir haben überdurchschnittlich viele Interessenten, aber wir wollen schauen, dass der Branchen-Mix passt.



Wird die Idee der Zentralbibliothek noch verfolgt?

Linhart: Ja. Kulturhaus-Chefin Gabriele Gschiel ist damit beauftragt, sich verschiedene Bibliothekslösungen anzusehen. Wir sind in der Sache mit einem Architekten im Gespräch und warten auf seine Vorschläge, eine solche Bibliothek in die Passage zu integrieren.

Der Rathausplatz wird ja einem "Facelifting" unterzogen.

Alois Lipp: Der gesamte Rathausplatz wird auch mit Hilfe einer vier Meter breiten Rampe barrierefrei gestaltet und soll den Flair einer italienischen Piazza vermitteln. Am Platz werden zwei Skulpturen installiert. Es soll ein offener Platz sein und die Parkplätze werden so angeordnet, dass die Sicht auf die Passage und das Rathaus frei bleibt.



Ein großes Projekt ist die neue Turnhalle in Köflach.

Linhart: Die Grobplanungen laufen, danach folgen die Ausschreibungen. Der Baubeginn für den Zubau wird voraussichtlich im Herbst erfolgen, im Sommer müssen noch Adaptierungen im alten Turnsaal wie z. B. ein Anprallschutz vorgenommen werden. Bei entsprechender Planung kann der Zubau ohne Störung des Turn- und Schulbetriebs erfolgen.



Schulen bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen prägen das Bild der Stadt.

Lipp: Wir haben den Bedarf für eine Kinderkrippe erhoben und festgestellt, dass wir zwei Gruppen für Kinder von 0-3 Jahren brauchen. Die neue Kinderkrippe soll am Areal des bisherigen Kaufhauses Stölzle-Erlbeck gebaut werden. Ein weiterer Vorteil dieses Kinderkrippen-Neubaus ist eine völlige Neugestaltung des dortigen Stadtteiles. In der Kinderkrippe werden 40 Kinder Platz finden, das Gebäude wird völlig neu gebaut, dazu kommt noch ein Garten mit Spielgeräten.

Bernsteiner: Im Dezember dieses Jahres soll die Kinderkrippe fertig sein. Wir sind schon jetzt auf der Suche nach Kindergartenpädagoginnen, aber derzeit ist es gar nicht so leicht, welche zu finden. Wir freuen uns überhaupt über einen Kinderboom, auch die anderen Köflacher Kindergärten sind voll.



Nach den Meldungen der letzten Monate bezüglich Asylwerber ist es ruhiger geworden. Trügt der Schein?

Linhart: Die Stadtgemeinde trägt mit der Polizei das Projekt "Gemeinsam.Sicher" mit. Ende Mai/Anfang Juni wird es zu diesem Thema eine Bürgerversammlung geben, außerdem werden wir eine Arbeitsgruppe gründen. Derzeit beherbergt Köflach 127 Asylwerber, davon sind 95 männlich. Wir warten seit über zwei Monaten auf Antworten der zuständigen Landesstellen auf unsere Fragen, denn wir verstehen nicht, dass die Zahl der Asylwerber bei uns in Köflach steigt, während sie in anderen Gemeinden sinkt.



Was tut sich in puncto Veranstaltungen?

Bernsteiner: Traditionell ist Köflach eine Stadt mit sehr vielen Veranstaltungen. Was wir nicht verstehen ist, dass wir von der Stadtregierung um die Innenstadtbelebung und viele Veranstaltungen uns bemühen, während die Opposition Veranstaltungen in andere Gemeinden abzieht. So zum Beispiel die Motorradweihe Anfang Mai, die jetzt aber plötzlich in Rosental stattfindet. Dabei hatten wir schon Vorbereitungen getroffen diese Motorrradweihe noch attraktiver zu machen. Statt Zusammenarbeit setzt die Opposition anscheinend aber lieber auf Störmaßnahmen und Aktionen, die Köflach nicht gut tun.

Linhart: Uns ist es aber gelungen, dass die Murtal Classic am 4. Juni erstmals in die Köflacher Innenstadt und nach Piber kommt. Die Kulturaktivitäten im Sommer werden terminlich noch ausgeweitet und unser jährliches Sommerferienprogramm wird derzeit ebenfalls ausgearbeitet. Köflach soll für Touristen noch attraktiver gestaltet werden.



Damit auch die Wirtschaft davon profitiert?

Lipp: Ja, darauf zielen auch unsere neuen Richtlinien zur Wirtschaftsförderung ab. Wir wollen vor allem für die Innenstadtbetriebe Anreize und Anerkennungen schaffen, wenn Arbeitsplätze geschaffen oder Lehrlinge ausgebildet werden.

Bernsteiner: Auch die neuen Vereinsrichtlinien stehen für Transparenz und objektive, nachvollziehbare Parameter. Die neue Stadtregierung bringt wieder frischen Wind nach Köflach.

Linhart: In den vorhergehenden sechs Jahren wurden wichtige, auch gesetzlich vorgeschriebene, Investitionen nicht getätigt. Damit kann man zwar kurzfristig sparen, aber mittelfristig schadet eine solche Politik der Stadt. Wir haben es uns jedenfalls zur Aufgabe gemacht, neben unseren eigenen Projekten auch jene Vorhaben, welche von unseren Vorgängern seit Jahren auf die lange Bank geschoben wurden, umzusetzen. Und das Ganze ohne das Stadtbudget übermäßig zu beanspruchen. Wir haben auch noch viel vor, lassen Sie sich überraschen!

