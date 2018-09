Neue Pläne für 2019 - Wildbretfest heuer abgesagt

19.09.2018, 12:05 Uhr

Bezirksjägermeister Johann Hansbauer will eine kulinarische Reise durch den Wald kreieren.

Reise durch den Wald

Obwohl das Wildbretfest im Programm des Herbstreigens der Lipizzanerheimat für den 30. September noch drinnenstand, wird es heuer kein diesbezügliches Fest der Jäger geben. Die Absage kam relativ kurzfristig und Bezirksjägermeister Johann Hansbauer erklärt warum: "Die Landesjägerschaft will vor allem nicht nichtjagende Bevölkerung in solche Feste verstärkt einbinden und stellte erst vor kurzem ein neues Konzept vor. Mir schwebt im Bezirk Voitsberg ein Fest in neuer Form vor, das vor allem bei der nichtjagenden Bevölkerung auf Interesse stoßen soll."Konkret denkt Hansbauer an eine "kulinarische Reise durch den Wald", also nicht nur mit Wildbret, sondern auch mit Pilzen, Beeren und anderen Köstlichkeiten. "Für heuer war zuwenig Zeit, dieses neue Konzept umzusetzen, daher haben wir uns für die Absage entschieden", so Hansbauer. "Das Wildbretfest ist nicht gestorben, sondern wird nur ausgesetzt und im nächsten Jahr in neuer Form wiederauferstehen." Der neue Termin steht noch nicht fest, Hansbauer will vermeiden, dass der Termin mit dem Wildbretfest mit anderen Festivitäten im Bezirk kollidiert.