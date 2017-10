Neues Einsatzfahrzeug an FF Gaisfeld übergeben

03.10.2017, 14:33 Uhr

, in Dienst gestellt. Das 14 Tonnen-Fahrzeug Fabrikat MAN ist mit 290 PS motorisiert und wurde von der Firma GIMAEX in Dobl geliefert. Es ist ein Feuerwehrfahrzeug mit Ausrüstung sowohl zur Brandbekämpfung als auch für technische Hilfeleistungen. Im Rahmen eines Festaktes, zu demzahlreiche Ehrengäste mit, die Vertreter der Gemeinde Krottendorf Gaisfeld mit, das Bereichsfeuerwehrkommando mit, die Kommandanten der Nachbarfeuerwehren im Abschnitt 3, eine Abordnung der Partnerfeuerwehr aus Kirchheim in Bayern, zahlreiche FeuerwehrkameradInnen und vor allem die Patinnen und die Bevölkerung begrüßen konnte, erfolgte die Segnung des Fahrzeuges durch den Feuerwehrkuraten. Danach wurde das HLF vonan die FF Gaisfeld offiziell übergeben.undnahmen den Festakt zum Anlass verdiente Feuerwehrkameraden für ihr langjähriges Wirken auszuzeichnen. Ausgezeichnet wurden:mit dem Verdienstkreuz 3. Stufe des steiermärkischen Landesfeuerwehrverbandes undmit dem Verdienstzeichen des Bereichsfeuerwehrverbandes Voitsberg in Silber, das Verdienstkreuz des Bereichsfeuerwehrverbandes Voitsberg in Bronze erhieltenundwurde mit der Bewerterspange Gold 50 ausgezeichnet.In den Ansprachen wurde die FF Gaisfeld zum neuen Einsatzfahrzeug beglückwünscht und den Patinnen, dem Land Steiermark und der Gemeinde Krottendorf Gaisfeld für die finanzielle Unterstützung gedankt.Mit dem Abspielen der Landeshymne wurde der Festakt beendet. Im Anschluss wurden alle Gäste von der FF Gaisfeld verköstigt. Die Partnerfeuerwehr aus Kirchheim bei München hat für den gemütlichen Teil zwei Fässer Gerstensaft aus Bayern mitgebracht die beim kameradschaftlichen Ausklang genossen wurden.