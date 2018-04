Neuwahl bei der Feuerwehr: Leitgeb neuer Bereichsfeuerwehrkommandant

28.04.2018, 10:02 Uhr

Christian Leitgeb (FF Piber) löste am Freitag Abend in Rosental Engelbert Huber ab. Klaus Gehr (FF Voitsberg) ist neuer Stellvertreter.

Eigentlich hätte Bereichsfeuerwehrkommandant Engelbert Huber altersbedingt noch ein Jahr "Dienstzeit" gehabt, doch schon am Freitag wurden die Weichen bei der Versammlung in Rosental neu gestellt. "Ich werde den neuen Leuten nicht im Weg stehen", meinte Huber im Vorfeld. Und so wurde Hubers bisheriger Stellvertreter Christian Leitgeb, Kommandant der FF Piber, zum neuen Bereichskommandanten gewählt. Als Stellvertreter rückte der Voitsberger Kommandant Klaus Gehr nach, der zum Bandrat ernannt wurde.