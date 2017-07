One Night in New Orleans

18.07.2017, 08:54 Uhr

Streetview Dixieclub spielt im Ligister Schilcherhof.

Ragtime, Dixieland und Swing-Klassiker sind am Freitag, den 21. Juli 2017 ab 20.00 Uhr, im wunderschönen Gastgarten des Ligister Schilcherhofes zu hören. Küche bereits ab 18.00 Uhr geöffnet.Streetview Dixieclub ist ursprünglich eine Ribbon of Road, spielt Musik aus dem Herzen New Orleans und verkündet die Botschaft „Jazz at its best!“. Im Programm bald 100-jährige Klassiker die die Musikwelt begeistern, gespielt mit viel Witz und Humor bürgt die achtköpfige Band für eine abendfüllende Unterhaltung.Am Sonntag, den 23. Juli 2017 ab 19.30 Uhr (Küche ab 18.00 Uhr), gastieren Wulli Wullschläger & Sonja Tonn im Ligister Schlosskeller.