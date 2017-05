Rettender Engel - bitte melden!

04.05.2017, 10:34 Uhr

Am 31. Jänner half eine Dame am Golfplatz in Maria Lankowitz in einer ganz schweren Stunde.

Am 31. Jänner dieses Jahres brach ein Mann am Golfplatz Maria Lankowitz zusammen. Seine Gattin rief um Hilfe und eine Dame mit einem braunen Hund erwies sich als "rettender Engel", die sofort den Notarzt alarmierte und dem Ehepaar beistand. Aufgrund der Aufregung wurde der Name vergessen und so würde sich das Ehepaar - der Mann überlebte die Herzattacke zum Glück - bei dieser Dame persönlich bedanken.Das Ehepaar bittet auf diesem Wege die Dame, sich unter Tel. 0650/750 59 58 zu melden.