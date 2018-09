Riesenglück bei Zusammenstoß zwischen Schulbus und Zug

18.09.2018, 08:35 Uhr

In Söding-St. Johann waren die Einsatzkräfte bei einem Unfall an einem Bahnübergang im Einsatz.

Zwölf Mann im Einsatz

Vor rund einem Monat gab es an der unbeschrankten Eisenbahnkreuzung in Köppling - Gemeinde Söding-St. Johann - einen schweren Verkehrsunfall. Am Montag Nachmittag krachte es erneut, diesmal zwischen einer Zuggarnitur der GKB und einem, zum Glück leeren, Schulbus. Alle Beteiligten hatten Riesenglück. Der Lenker des Schulbusses konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. Die Zuginsassen und der Lokführer kamen mit dem Schrecken davon.Die FF Köppling sicherte die Unfallstelle ab, die Fahrzeugbergung wurde mit einem Gabelstapler durchgeführt. Nach einer Stunde war der Einsatz für die zwölf Mann der FF Köppling wieder beendet.