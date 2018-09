Salla - Zusammenstoss zwischen Traktoranhänger und PKW

09.09.2018, 20:54 Uhr

Ein in Richtung Köflach fahrender PKW-Lenker erblickte in einer Kurve einen Traktor mit überbreitem Anhänger, erschrak, verriss sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand, touchierte einen Randstein und wurde gegen den Anhänger geschleudert.Durch den Aufprall wurde der PKW derart beschädigt, dass Betriebsmittel ausflossen und zwecks Bergung das WLF-Kran der FF Voitsberg seitens der einsatzleitenden Feuerwehr Salla angefordert werden musste. Das Fahrzeug wurde geborgen und zu einem Abstellplatz gebracht. Ausgeflossene Betriebsmittel wurden gebunden sowie herumliegende Wrackteile von der Strasse entfernt.Auf der stark frequentierten B 77 kam es dadurch zu ausgedehnten Staus in beiden Fahrtrichtungen.Die Unfallerhebungen wurden von der Polizei durchgeführt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Eingesetzt waren unter der Einsatzleitung von HBI Michael Schrotter (FF Salla) insgesamt 13 Einsatzkräfte der Feuerwehren Salla und Voitsberg sowie eine Polizeistreife mit 2 Beamten.Text: Walter Ninaus/FF VoitsbergFotos: FF Salla/Rieger, FF Voitsberg/Sorger R.