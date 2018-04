Schlossbad Bärnbach eröffnet zu Pfingsten

25.04.2018, 09:25 Uhr

Wenn das Wetter mitspielt, ist am Samstag, dem 19. Mai, Startschuss in Bärnbach.

Während das Södingberger Freibad bereits am 1. Mai öffnet und die Erlebnisinsel Piberstein den 11. Mai als Startschuss propagiert, wird das Bärnbacher Schlossbad zum Pfingstwochenende aufsperren, sofern das Wetter mitspielt. Derzeit sind die Prognosen recht stabil, also sollte eine relativ langen Badesaison in Bärnbach nichts im Weg stehen."im Buffetbereich werden weitere angenehme Sitzmöglichkeiten geschaffen, Pächterin Sabrina Kuss hat ja schon im letzten Jahr perfekte Arbeit geleistet", sagt Bgm. Bernd Osprian. Weitere Neuerungen sind eine Bocciabahn und Adaptierungen im Kinderspielbereich. Und es wird einige Veranstaltungen in den Sommermonaten geben.