Schnapserkönig - Kooperation von 17 Voitsberger Lokalen

06.10.2017, 15:29 Uhr

Gemeinsam sind wir stark. 17 Voitsberger Lokale suchen bis 28. Oktober den Schnapserkönig.

Teilnehmende Lokale:

Wer sagt denn, dass die Voitsberger nichts Gemeinsames auf die Beine stellen können. "Wir machen wieder eine gemeinsame Veranstaltung in der Stadt", erzählt Gastronom Wolfgang Spari. Unter dem Motto "Wer wird Voitsberger Schnapserkönig/in 2017?" laden 17 Voitsberger Lokale zur Meisterschaft im Zweier-Schnapsen ein. "Dabei werden die besten Schnapser von Voitsberg gesucht", so Spari. In den Lokalen werden an verschiedenen Tagen die Vorrundensieger ausgeschnapst. Die Top-2-Herren und -Damen der jeweiligen Lokale kommen ins Finale am 28. Oktober ins GH Merta.Und diese Voitsberger Lokale machen alle mit: Voitsberger-Stüberl, Zum heurigen, Cafe Mexxx, Shakes, Cafe Stadttor, Gasthaus Prettenthaler, Stadtcafe, Cafe Centro, Cafe-Gasthaus Monet, Cafe Restarant Express, Gasthaus Merta, Cafe Magnet, Restaurant Stadtsäle, Cafe Smile, Albertos Pizzeria, Cafe Magerl und Ausflugsgasthaus Preschan.