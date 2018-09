Sensendangler, Besenbinder und Klöpplerin in Köflach

12.09.2018, 21:30 Uhr

Am Samstag, dem 15. September, wird das Lipizzanerdorf aufgebaut, außerdem wird altes Handwerk präsentiert.

Köstlichkeiten

Im Rahmen des Lipizzaneralmabtriebes am Samstag, dem15. September, gibt es in Köflach nicht nur die weltberühmten Pferde zu sehen, sondern es wird auch das heimische Brauchtum hochgehalten. So gibt es neben einer Modenschau von Trachten Pachatz im Bereich des Unteren Hauptplatzes steirisches Musikgut mit den Irrwurzlern“ und der „Familienmusik Gössler“. Zudem wird es im Laufe des Tages immer wieder ein offenes Volkstanzen mit den Volkstanzgruppen „Holterbuam“ und „Volkstanzkreis St. Johann“ geben.Aber auch regionale Schmankerl werden am Unteren Hauptplatz serviert. Im heuer erstmals aufgebauten „Lipizzanerdorf“ erwarten die Gäste kulinarische Köstlichkeiten wie Steirergröstl, Spagatkrapfen, DrahdiWaberl und Racelettebrote; dazu steirische Obstsäfte und Weine, welche vom Verein für Genuss & Brauchtum, den Bäuerinnen, Berglandmilch, der Frauenbewegung, Franz Zach und Franz Herbst angeboten werden. Die Speisen werden vor Ort zubereitet.Außerdem wird den ganzen Tag über echtes steirisches Handwerk präsentiert. Ein Sensendangler sowie ein Besenbinder, eine Spinnerin und eine Korbflechterin und sogar eine Klöpplerin werden anwesend sein und ihr Handwerk zur Schau stellen. Selbst ein Motorsägenschnitzer wird sich ein Stelldichein geben.