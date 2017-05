Spektakuläre Rettung mit Drehleiter nach Schenkelhalsbruch

11.05.2017, 13:38 Uhr

In Maria Lankowitz forderte das Rote Kreuz die Drehleiter der FF Köflach an, um eine 82-Jährige zu bergen.

Bauliche Hindernisse

Am Abend des 10. Mai wurde das Rote Kreuz Voitsberg vom zufällig vorbeikommenden Sohn einer 82-jährigen Maria Lankowitzerin verständigt, dass seine Mutter schon seit einigen Stunden am Boden lag und nicht mehr aufstehen konnte. Was für das Rot-Kreuz-Team anfangs wie ein Routineeinsatz aussah, entpuppte sich als spektakulärer Rettungseinsatz mittels Drehleiter der FF Köflach unter Mithilfe der FF Maria Lankowitz.Grund für die Hilfeleistung der Feuerwehren waren die baulichen Voraussetzungen, die einen schonenden Transport über das Stiegenhaus unmöglich machten. Nach erfolgter Rettung über das Fenster im 1. Obergeschoss wurde die Patientin vom Rot-Kreuz-Team ins UKH Graz transportiert.