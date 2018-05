Stubalm: Land Steiermark genehmigte 17 von 20 Windrädern

02.05.2018, 17:34 Uhr

Der Windpark Stubalpe hat die nächste Hürde genommen. Nach der UVP wurden 17 Windenergieanlagen erlaubt.

Drei Windräder abgelehnt

Aufschiebende Wirkung

Der Windpark Stubalpe nimmt Formen an. Das Land Steiermark hat die umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mit einem 265 Seiten dicken Bescheid abgeschlossen, worin zahlreiche Gutachten angeführt wurden. Aufgrund der vielen Stellungnahmen, u.a. von den Gemeinden Bärnbach, Maria Lankowitz, Rosental, Köflach, Bärnbach, Hirschegg-Pack und Weißkirchen sowie anderer Organisationen wie Berg- und Naturwacht Köflach, der Umweltanwältin des Landes oder auch von Alliance for Nature und 23 Einzelpersonen zog sich das Verfahren in die Länge, außerdem waren einige Gutachten bei der Anhörung noch nicht fertig bzw. unvollständig.Nach der Aktualisierung aller erforderlichen Gutachten wurde in der mündlichen Verhanldung angekündigte Frist zur Stellungnahme von Ende Jänner bis 2. März 2018 festgelegt. In diesem Zeitraum wurden noch einige Einwendungen von Parteien, aber auch von der Protext natuzr-, Arten- und Landschaftsschutz und der Voitsberger Sektion des Österreichischen Alpenvereins eingebracht. Nun bewilligte das Land Steiermark 17 Windräder in den Gemeinden Hirschegg-Pack, Maria Lankowitz und Weißkirchen. Das Ansuchen von Franz Penz für die Windräder 9, 10 und 11 wurde abgewiesen.Durch die Errichtung der 17 Windenergieanlagen des Windparks Stubalm soll mit einer Gesamtnennleistung ovn 54,4 Megawatt die umweltschonenende Produktion von 111.600 MWh elekgrischer Energie pro Jahr ermöglicht werden. Dies entspricht rund ein Prozent des Elektrizitätsbedarfs des Landes Steiermark.Binnen vier Wochen kann nun gegen den Bescheid Einspruch erhoben werden, die Einsprüche haben aufschiebende Wirkung, bis die nächste Instanz eine Entscheidung gefällt hat. Mehrere Projektgegner haben bereits Einsprüche angekündigt, das heißt, das Behördenverfahren geht in die nächste Runde.