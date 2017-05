Tag der Einsatzorganisationen in Voitsberg

Voitsberg : Grazer Vorstadt |

Zu den am Folder angeführten Organisationen kommt mit der Autobahnmeisterei Unterwald der ASFINAG noch eine mit einem "Schmankerl" hinzu:

Die ASFINAG beteiligt sich am Tag der Einsatzorganisationen am 6. Mai 2017 in Voitsberg mit einer Vorstellung des größten Schneepfluges Österreichs, welcher im Packabschnitt der Südautobahn bei der Autobahnmeisterei Unterwald stationiert ist.

Es handelt sich bei diesem Fahrzeug um einen 3-Achs-LKW mit permanenten Allrad, einer Motorleistung von 400 PS, Baujahr 2016 mit einem Eigengewicht von 12480 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 32000 kg.

Der LKW ist zusätzlich mit einer 3-Kreis Winterdiensthydraulik für den Front-, Seitenpflug und für den Streuautomat ausgestattet.

Der voll teleskopierbare Frontpflug hat eine Breite von 4,1 bis 7 Meter und schafft die Räumbreite bei 30 Grad Anstellwinkel von 6 Meter und wiegt 1680 kg. Der Seitenpflug hat eine Breite von 4,75 m und räumt 3,45 Meter.

Beide Pflüge zusammen im Einsatz auf einem LKW ergeben eine Räumbreite von fast 8 Metern, d.h. man kann mit einem Fahrzeug zwei Fahrstreifen auf der Autobahn vollflächig räumen. Die Bedienung aller Instrumente werden von einem Mann getätigt.

Zum Streuautomaten, welcher ein Fassungsvermögen von 7000 Liter Sole (mit 22 % Salzwasser gesättigt) und 5 m³ Salz hat, wäre anzumerken, dass der wesentliche Unterschied zu den herkömmlichen Streuautomaten ist, dass man flüssiges Taumittel (Sole) direkt ausbringen kann, d.h. man kann von Trockensalz (Streuteller) bis zu 100% Flüssigkeit (Sprühbalken) ausbringen.