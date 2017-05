"The Box" - neue Veranstaltungslocation in Rosental

02.05.2017, 17:39 Uhr

Alfred Jarema, Walter Prettenthaler und Franz Fuchs beleben die Kulturszene in der Lipizzanerheimat.



CCR als Namensgeber

Kennen Sie die "bluegarage" in Frauental? Eine kultige Veranstaltungslocation, wo Blues, Jazz, Rock und andere Musikrichtungen nicht zu kurz kommen. So etwas Ähnliches schwebt Alfred Jarema, Burgrestaurant-Chef Walter Prettenthaler und Franz Fuchs in Rosental vor. Denn das Trio mietete in Rosental die 200 Quadratmeter große Halle, wo früher die "Wohnoase" stationiert war, und baut sie zu einem coolen Veranstaltungsort um. Die 6 x 4 Meter große Bühne wurde am Dienstag angeliefert, der nächste Schritt ist eine komplette Licht- und Tonanlage inklusive Mischpult mit 24 Eingängen, welche die Künstler dann nützen können, wenn sie es wollen."The Box - CultureCenterRosental" - kurz CCR - heißen dieser Ort und auch der neue Verein, der die Location betreiben wird. "Unser Vorbild ist die Frauentaler bluegarage, wo sehr viele Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden", erzählt Fuchs. In der "Box" in Rosental wird das Trio auch eine Schankanlage mit der Unterstützung der Firma Brantl-Aufhauser installieren. Die sechs Meter lange Theke wird sich rechts neben dem Haupteingang befinden. Hinter der Bühne wird eine große Leinwand stehen, weil die Betreiber gegebenenfalls Public Viewing anbieten werden.

Wöchentliche Action

Die Location ist für 300 Personen (Stehplätze) kommissioniert, an Sitzplätzen werden rund 170 zur Verfügung stehen. Programmmäßig werden jede Woche am Mittwoch-, Donnerstag- und Freitag-Abend Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen stattfinden, einmal pro Monat kommt es am Samstag ab 20 Uhr zu einem Highligt. "Da ist auch eine Kooperation mit der bluegarage in Frauental denkbar", so Fuchs. Die Veranstaltungshalle ist auch zu mieten, vor allem am Tag, um Seminare, Vorträge, aber auch Kinderpartys oder Firmenpräsentationen abzuhalten.Bei diversen Veranstaltungen wird es immer Getränke geben, teilweise steht auch ein Catering zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil sind die vielen Parkplätze unmittelbar vor der "Box". Jarema, auch Obmann der Köflacher Weinfreunde" freut sich auf den Startschuss. "Wir werden die Box entwickeln und hoffen, dass sie auch einmal den Kultstatus bekommt wie die bluegarage im Nachbarbezirk."