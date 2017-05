08.05.2017, 09:47 Uhr

"vocal west" in der Josefskirche

Am Sonntag, dem 14. Mai, umrahmt "vocal west" die Heilige Messe in der Josefskirche in Voitsberg. Die Messe am Muttertag beginnt um 10 Uhr. An der Harfe spielt Alina Neumann.

Gefällt mir