27.04.2017, 15:10 Uhr

WKO-Umfrage zum Tag der Arbeit

Zum Tag der Arbeit hat die WKO Steiermark eine Umfrage unter 500 Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Auftrag gegeben. 94% der Arbeitgeber (AG) und 78% der Arbeitnehmer (AN) sehen das Verhältnis untereinander im Unternehmen als (sehr) gut an. Erschwerend werden von beiden Seiten die Bürokratie und der zunehmende Kostendruck empfunden. Das Miteinander erleichtern würde eine Senkung der Lohnnebenkosten, das sehen 96% der Arbeitgeber und 87% der Arbeitnehmer so. Insgesamt beschäftigen 70.333 Unternehmen in der Steiermark 362.685 Menschen, im Bezirk Voitsberg sind es 8.910 Personen in 2.985 Unternehmen - Tendenz steigend.

Gefällt mir