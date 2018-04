wo gehts da hin ? ein Orientierungs & Plannungsworkshop mit dem Alpenverein Voitsberg

30.04.2018, 10:36 Uhr

Damit auch ortskundige Steirer eine Herausforderung in der Orientierung haben, fuhren die Alpenvereins-Workshop Gruppe kurzerhand am Samstag 21.April nach Kärnten in den relativ unbekannten Feistritzgraben zum GH Woazmühle. Insgesamt 11 Kaffees und jede Menge Orientierungsmaterial gaben Unterstützung beim Üben verschiedenster Orientierungsmethoden. ....

Vor allem mit Karte, Bussole und Höhenmesser wurde viel Zeit verbracht, GPS und Smartphone-Apps spielten auch eine zunehmende Rolle. Nach gründlicher Besprechung der Hilfsmittel in Handhabung und Funktionsweise gingen es ins Gelände, wo auch durchaus freundliche Landwirte anzutreffen waren, vor allem Peter, der die Gruppe mit vorzüglicher Gastfreundschaft beinahe nicht mehr weiter ließ. Bewährte „best-practice“-Methoden halfen , sehr genau den Standort zu bestimmen, ständig zu beobachten, wo sich die Gruppe befindet und zielgerichtet auch abseits der Wege zu marschieren.Hektopascal, Höhenmeter, rückwärts Einschneiden, Peilungen allgemein, Himmelsrichtungen und viele andere Begriffe und Methoden, sowie deren kombinierte Anwendung sind für Lisa, Wilma, Ingeborg und Renate nun durchgedachte und erfolgreich angewandte Sache!