﻿Zwei neue stART-Ausstellungen

01.05.2018, 07:55 Uhr

Emmy Zenz, Brigitte Zöhrer und Gabriela Senekovic präsentieren ihre Arbeiten im Pfarrsaal Bärnbach und der BH Voitsberg.

Noch bis zum 18. Juni 2018 findet im Pfarrsaal Bärnbach die Ausstellung „Farbenvielfalt“ der Hobbykünstlerin Emmy Zenz statt. Für die in Frauental lebende Autodidaktin ist die Malerei ein Kanal, um Erlebtes und Erfahrenes farbintensiv zu verarbeiten. So bunt wie ihre Bilder, so vilefältig sind ihre Motive und Techniken, wobei sie sich zunehmend für die abstrakte Malerei begeistert.Die Ausstellung „Yin und Yang“ von Brigitte Zöhrer und Gabriela Senekovic in der BH Voitsberg ist vom 4. Mai bis zum 15. Juni 2018 täglich von Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 15.00 Uhr und am Freitag von 7.00 bis 12.30 Uhr göffnet. Währen sich Gabriela Senekovic der gegenständlichen Malerei verschrieben hat, bevorzugt Brigitte Zöhrer das Abstrakte. Yin und Yang – Abstraktion und Realität stehen in einer Wechselbeziehung.Organisiert wird die Ausstellung von stART-styrian Art, dem in Köflach ansässigen Verein zur Förderung von jungen Künstlern.