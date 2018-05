Ein Kräuterbeet für die Lebenshilfe Rosental

04.05.2018, 16:22 Uhr

Dort sollen Pflanzen gezogen werden, die für die Seifenerzeugung Verwendung finden.

„Die Firma Holz Riegler in Krottendorf hat uns ein druckimprägniertes Hochbeet gespendet. Dafür wollen wir uns herzlich bedanken“, berichtet Othmar Stepanek, Leiter des Einrichtungsverbundes, der Lebenshilfe Voitsberg. Mitarbeiter der Uniqua Generalagentur Köflach und Voitsberg haben dieses Hochbeet am Freigelände der Werkstatt Karlschacht aufgestellt.„Unsere Rosentaler Seifensiederinnen werden das Hochbeet befüllen und bepflanzen und zwar mit Kräutern, die in der Herstellung unserer Naturseifen Verwendung finden“ führt Stepanek weiter aus.Die Naturseifen der Rosentaler Seifensiederei können in ausgewählten Apotheken im Bezirk Voitsberg und Deutschlandsberg, beim Kaufhaus Hubmann in Stainz und im Lagerhaus Voitsberg und in Lannach sowie in unserem Lebensladen in der Post in Krottendorf käuflich erworben werden.