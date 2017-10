Die Wahl läuft - alle Bezirksspitzenkandidaten haben schon gewählt

15.10.2017, 13:57 Uhr

NAbg. Elisabeth Grossmann, WKO-Vizepräsident Andreas Herz und STR Markus Leinfellner gaben ihre Stimme ab.

Alles schon gewählt

Zum Glück verläuft im Bezirk Voitsberg die Nationalratswahl 2017 an diesem Sonntag ruhig ab. Anders als im Gemeindegebiet von Hartberg, wo ein offensichtlich geistig verwirrter 77-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit einem Benzinkanister in der Hand ein Wahllokal im Gemeindegebiet Hartberg betrat. Der Mann verschüttete das Benzin und wollte es anschließend anzünden. Daran konnte der 77-Jährige jedoch gehindert werden. Zudem hat der Mann die im Wahllokal anwesenden Wahlvorsitzenden bedroht.Im Bezirk Voitsberg schritten die Spitzenkandidaten ihrer Parteien schon zur Urne. NAbg. Elisabeth Grossmann in Edelschrott ebenso der steirische WKO-Vizepräsident Andreas Herz in Söding-St. Johann und STR Markus Leinfellner in Voitsberg. Letzterer ist noch als Wahlbeisitzer in den Stadtsälen im Sprengel 2 im Einsatz.