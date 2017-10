Nationalratswahl 2017: Bezirk Voitsberg ist wieder blau

15.10.2017, 17:03 Uhr

Die FPÖ ist im Bezirk Voitsberg die Nummer eins. Die ÖVP konnte vor allem in den drei Städten zulegen. Ernüchterndes Ergebnis für die SPÖ.

Fernseher ging ein

Schon bei der Bundespräsidentenwahl hatte die FPÖ die stimmliche Vorherrschaft im Bezirk Voitsberg übernommen. Dieser Trend setzte sich am Sonntag bei den Nationalratswahlen fort. Die "Blauen" mit Wahlkreis-Spitzenkandidat NAbg. Josef Riemer und Bezirks-Obmann STR Markus Leinfellner fuhren ein großartiges Ergebnis ein und lagen in rund drei Viertel der Gemeinden - Stand um 17.05 Uhr - an der Spitze. Bemerkenswert ist, dass die FPÖ sowohl in Bärnbach als auch in Voitsberg stimmenstärkste Partei ist. In Kainach etwa rasselte die SPÖ von Platz eins auf Platz drei herunter. In Hochburgen wie Hirschegg-Pack oder Mooskirchen blieb die ÖVP auf Platz eins.Hektik gab es im SPÖ-Bezirksbüro in Voitsberg. Denn eine Stunde, bevor die erste Hochrechnung über die Bildschirme flimmerte, gab der Fernsehe seinen Geist auf. Bezirks-Sekretärin Bettina Trummer sauste heim, um ihren eigenen Fernseher inklusive Empfangsgerät zu holen. Bezirks-GF Werner Kristandl und Trummer bauten mit Hilfe von LAbg. Karl Petinger alles noch blitzartig um.

