Neue "Frau 100% beim Lehrerbund Voitsberg

13.05.2017, 11:03 Uhr

Monika Winkelbauer-Weißnar folgte Herta Archan nach.

Seit April 2002 hatte Herta Archan die Bezirksleitung des Lehrerbundes Voitsberg inne. Der Lehrerbund ist eine landesweite Interessensgemeinschaft von Pflichtschullehrerinnen und - lehrern, geteilt in Bezirksorganisationen. In ihrer Funktion als Obfrau war es Archan in den 15 Jahren ein großes Anliegen, der Kollegenschaft in wichtigen dienstbezogenen schulischen Angelegenheiten Unterstützung zu bieten. Durch viele Informationsveranstaltungen, gemeinschaftsfördernde Zusammenkünfte und zahlreiche persönliche Begegnungen konnte sie mit ihrem Team den Stellenwert des Lehrerbundes im Bezirk festigen.

Große Wertschätzung

Bei der Jahreshauptversammlung bedankte sich Archan in Voitsberg bei allen für das Vertrauen, die Mithilfe und ihre Treue zum Lehrerbund. Ebenso dankte sie der Lehrervertretung LB/FCG mit dem Vorsitzenden Werner Strohmeier und dem Vorsitzenden der GÖD Steiermark, Josef Pilko. Landesobmann Bernhard Braunstein und Junglehrervertreter Christian Hintermann würdigten Archans Einsatz. LAbg. Erwin Dirnberger sprach seine Wertschätzung gegenüber der wertvollen Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen aus. Er hob hervor, dass es in diesen Zeiten nicht selbstverständlich ist, sich für die Interessen und Anliegen anderer und eine Gesinnungsgemeinschaft einzusetzen.Blumen gab es für Archan und die neu gewählte Obfrau Monika Winkelbauer-Weißnar, die einstimmig gewählt wurde. Auch sie bedankte sich für das Vertrauen und bei allen Kollegen des neuen Teams für ihre zukünftige Mitarbeit im Lehrerbund Voitsberg.