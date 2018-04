ÖVP macht sich für die Gemeinderatswahl fit

20.04.2018, 08:53 Uhr

Landes-GF Detlev Eisel-Eiselsberg traf sich mit den Ortsgruppenleitern im Bezirk Voitsberg.

Projekte eingefordert

Noch 101 Wochen bis zur Gemeinderatswahl im März 2020. Das klingt auf den ersten Blick viel, ist laut dem ÖVP-Landes-GF Detlev Eisel-Eiselsberg aber wenig. Und so traf er sich am Donnerstag mit den Ortsgruppenleitern im Bezirk Voitsberg. Im Hohenburgerhof in Söding-St. Johann verwies er mit LAbg. Erwin Dirnberger auf das sehr respektable Resultat im Jahr 2015, Derzeit geht es um eine Standortbestimmung mit einem Check in allen Gemeinden."Zehn bis 15 Projekte sollen pro Gemeinde festgelegt werden, das geht vom tscheppernden Kanaldeckel bis zur Sanierung einer Schulküche", so Eisel-Eiselsberg.Am Rande der Sitzung kündigte der Voitsberger Vize-Bgm. Walter Gaich an, seine Position in jüngere Hände zu legen. Und erkämpft seit vielen Jahren gegen den "Moloch" Einkaufscity Seiersberg.