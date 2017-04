Schulung der FPÖ-Nachwuchshoffnungen am Salzstiegl

27.04.2017, 15:21 Uhr

Frühjahrsklausur des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ) Steiermark in Hirschegg.

Abwechslungsreiches Programm

Im Moasterhaus am Salzstiegl lud der Ring Freiheitlicher Jugend Steiermark zur Frühjahrsklausur. Den 60 Teilnehmern wurden zwei Seminare sowie ein Kamingespräch mit dem FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek, den NAbg. Petra Steger, Walter Rauch und Sepp Riemer, den LAbg. Helga Kügerl, Marco Triller und Maximilian Krauss sowie Bezirksparteiobmann Markus Leinfellner statt.Für die 60 Teilnehmer gab es zwei Seminare zur Auswahl. Eines beschäftigte sich mit dem Themenbereich "Rhetorik", im anderen ging es um Pressearbeit, bei dem den Teilnehmern das richtige Verfassen von Presseausendungen und Veranstaltungsberichten nähergebracht wurde. Am Abend gab es nach einem Kamingespräch eine gemeinsame Feier. Am Sonntag wurden die letzten Seminarinhalte präsentiert. "Ich bin stolz und froh, dass sich so viele Jugendliche für unsere Heimat engagieren", so der Landesobmann des RFJ Steiermark, Stefan Hermann.