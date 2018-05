2:1-Heimsieg des ASK Voitsberg über Bad Radkersburg

04.05.2018, 21:33 Uhr

Der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg erkämpfte einen 2:1-Sieg durch Tore von Daniel Brauneis und Jürgen Hiden.

Die Voitsberger können es ja doch noch! Beim Heimspiel gegen Bad Radkersburg geriet die Zach-Truppe bereits nach 19 Minuten durch einen Elfmeter mit 0:1 in Rückstand. Doch nur zwei Minuten später gleich Torjäger Daniel Brauneis aus. Nach der Pause war es wieder einmal Kapitän Jürgen Hiden, der in der 49. Minute zum 2:1-Endstand traf. Trotzdem bleibt Voitsberg im "Niemandsland" der Tabelle auf Platz sieben, wenigstens überholte man die Bad Radkersburger, die sich in dieser Saison auch mehr ausgerechnet hatten. Wie Voitsberg.