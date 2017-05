15.05.2017, 09:43 Uhr

Die Crazy Cross Biker organisierten eine zweitägige Top-Veranstaltung für Kleine und Große.



Jugend vor!

Bei frühsommerlichen Temperaturen fanden sich 400 Teilnehmer beim 16. Stubalpen Mountainbike-Marathon in Maria Lankowitz ein, der wie in den vergangenen Jahren zu den "TopSix" und der Centurion MTB-Challenege zählte. Die Crazy Cross-Biker hatten einen Marathon mit steilgen Uphills und technisch anspruchsvollen Downhills organisiert. Mit Bravour bezwangen Wolfgang Krenn und Christohp Mick die 65 Kilometer-Strecke auf der Stubalpe beide in einer Zeit von 2:57,24. Der weststeirische Verfolger David Schöggl wurde mit 1:17 Minuten Rückstand Dritter. Bei den Damen siegte Angelika Tazreiter. Über 39 km siegte Philipp Heigl vor Christoph Spreitzhofer und Michael Zink, Julia Gierlinger wurde Damen-Siegerin. Manuel Weber von den Crazy Cross-Bikern belegte den hervorragenden siebenten Platz.Tags darauf fand das Kind- und Jugendrennen in den Altersklassen U-5 bis U-17 statt. Fast 150 Teilnehmer sorgten für Spannung und viel Spaß. Das gesamte Startgeld kommt den Rote Nasen-Clowndoctors zugute. Die strahlen Augen der Kinder bei der Siegerehrung ließen alle Strapazen der Vortage vergessen. Die Orgaisatoren bedanken sich bei allen Sponsoren und freiwilligen Helfern. Genaue Ergebnislisten sind auf www.crazy-cross-biker.at zu finden.