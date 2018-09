ASKÖ-Bundesmeistertitel für die Voitsberger Stocksportler

24.09.2018, 17:04 Uhr

Der ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg siegte in Oberwart gegen die Konkurrenz.

Ab November am Eis

Sehr erfolgreicher Saisonabschluss für die Stocksportler des ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg. in der Stocksporthalle Oberwart konnten sich die Voitsberger nach dem ASKÖ-Landesmeister auch den Bundestitel sichern. Die Schützen Heimo Ofner, Michael Krenn, Sepp Ofner, Stefan Kleinböck und Heinz Ofner gewannen souverän mit drei Punkten Vorsprung.Generall war es wieder ein erfolgreiches Jahr für die Voitsberger Stocksportler. In der Sommer-Staatsliga konnte man den Titel verteidigen und natürlich ist man nächstes Jahr wieder in der höchsten Spielklasse vertreten. Ab November beginnt die Wintersaison auf Eis. Die Voitsberger Stocksportler bedanken sich bei allen Sponsoren, Unterstützern und Fans für die erfolgreiche Saison.