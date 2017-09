Bärnbacher Speedskater waren nicht wetterfest

26.09.2017, 11:46 Uhr

Die EM der Speedskater in St. Moritz fand bei 0 Grad und Schneefall statt. Ein Desaster.

Rennen aufgegeben

Am 10. September traten die Bärnbacher Gerald Woisinger und Georg Ulz zusammen mit dem Zeltweger Josef Fritz für das österreichische Masters-Nationalteam bei der Speedskate-Europameisterschaft über die Marathondistanz in St. Moritz an. Das Rennen stand leider unter keinem guten Stern, denn es wurde auf 1.800 Meter Seehöhe gestartet. Und an diesem Tag brach in der Schweiz der Winter herein.So wurde um 9 Uhr bei 0 Grad und Schneefall gestartet. Alle drei Steirer waren für diese Witterung nicht entsprechend ausgerüstet und mussten das Rennen kurz vor der Hälfte aufgrund der Kälte abbrechen. Diese EM wird in die Geschichtsbücher des Skatingssports eingehen. Bei Schneefall und Schneematsch auf der Fahrbahn wurde noch nie zuvor ein Rennen ausgetragen. Ein großer Teil der gemeldeten Athleten trat zum Rennen gar nicht an oder konnte die EM nicht beenden.