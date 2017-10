Bildergalerie vom Steirischen Schulsporttag in Voitsberg

06.10.2017, 12:08 Uhr

Über 3.000 Schülerinnen und Schüler waren im Voitsberger Schulzentrum sportlich unterwegs.

Nach 2005 fand der Steirische Schulsporttag am Freitag bereits zum zweiten Mal in Voitsberg statt. Sportfachverbände und Organisationen wie die Polizei oder das Bundesheer boten den Jugendlichen an rund 40 Ständen zahlreiche Attraktionen - von Fußball bis Floorball, von Volleyball bis Stocksport, von Darts bis Reiten war alles dabei. Auf der Antenne Steiermark Bühne sangen die Kids sogar Karaoke. Über 3.000 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Steiermark waren den ganzen Vormittag im Voitsberger Schulzentrum unterwegs und tobten sich an den verschiedensten Stationen aus.