Bronzemedaille für die LTV-Damenstaffel

22.04.2018, 20:21 Uhr

Bei den österreichischen 10.000-Meisterschaften in Wien wurden die LTV-Herren Sechste, die Damen belegten Rang drei.

Zwei Mal Bronze

Aufgrund der Ausfälle einiger Top-Läufer wie Markus Sostaric, Stefan Schriebl oder MIchael Kügerl war die Erwartungshaltung für den LTV Köflach bei den 10.000 m-Straßenmeisterschaften in Wien nicht besonders hoch. Michael Glössel, Dominik Jance, David Affortunati, Michi Hofbauer, Lukas Gärtner und Michael Senft konnten Rang drei vom Vorjahr nicht verteidigen und wurden unter allen österreichischen Top-Teams Sechste.Besser erging es den Damen, die erstmals als Team an den Start gingen. Elisabeth Smolle, Sarah Riffel, Elisabeth Tomann und Sabrina Reinprecht durften sich überraschend über den dritten Platz freuen. Großartig war auch der 17-jährige David Affortunati, der in der U-20 mit Platz drei ebenfalls aufs Stockerl lief.