Crazy Cross Biker Team feiert wieder Erfolge - Kraftspende Kids Marathon in St. Jakob im Walde

12.09.2018, 22:30 Uhr

über die Bühne. Insgesamt standen fünf verschiedene Wertungen am Programm. Für den Maria Lankowitzer Mountainbike Verein der Crazy Cross Biker war dieses Mal der Nachwuchs im Fokus. Bis zur U7 konnten die Kleinsten über 500m erste Mountainbike Luft schnuppern. In der U9 und U11 gab es bereits eine 2km lange Strecke zu bewältigen und die U13-U15 durften ihr Können auf 5km unter Beweis stellen. Und der Crazy Cross Biker Nachwuchs feierte wieder tolle Erfolge. In fast jeder Klasse konnte ein Stockerlplatz ergattert werden. In der U7 gingen 17 Jungs an den Start, Leinfellner Maximilian und Planner Marc konnten sich die ersten zwei Plätze holen, ein wirklich hervorragendes Ergebnis! Und so erfolgreich ging es weiter. In der U9 weiblich siegte Riemer Maria, Leinfellner Anna holte sich den dritten Platz. In der U9 männlich verpasste Leo Planner nur knapp den 1. Platz, Neff Thomas kam als dritter ins Ziel. In der U11 gewann Eva Riemer und auch ihr Bruder, Jakob Riemer siegte in seiner Klasse (U17).

Nach einer Sommerpause freuen sich die Kids des Vereines nun wieder auf das wöchentliche. Denn die nächste MTB-Marathon-Rennsaison muss auch vorbereitet werden. Einstieg jederzeit möglich.Details unter www.crazy-cross-biker.at