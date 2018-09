Der Verlierer bekommt noch eine Revanche

11.09.2018, 16:25 Uhr

Voitsberg-Bärnbach besiegen Köflach-Maria Lankowitz im weststeirischen Ryder Cup mit 14,5:11,5 Punkten.

Spannende Sache

Mit neuen Kapitänen, aber nach alter Tradition matchten sich 80 Golfer in Maria Lankowitz um den weststeirischen Ryder Cup. Das Team Voitsberg-Bärnbach ging mit Engelbert Pignitter als Kapitän ins Rennen, die Mannschaft Köflach-Maria Lankowitz hatte mit Matthias Nesshold ebenfalls einen neuen "Chef".Seit mehr als 20 Jahren wird der Ryder Cup am Golfclub Erzherzog Johann ausgetragen und diesmal hatte nach dem Unentschieden vor zwei Jahren das Voitsberger-Bärnbacher Team die Nase vorne. Am Ende hieß es 14,5:11,5. "Es war lange Zeit ziemlich spannend, die letzten Partien entschieden dann zugunsten der Pignitter-Truppe", gab Nesshold zu. Er wird aber als Kapitän noch nicht abgelöst, denn eine Möglichkeit zur Revanche gibt es immer, und diese wird wie gewohnt in zwei Jahren stattfinden. Bei der Siegerehrung freut sich auch der Bärnbacher Bgm. Bernd Osprian über den Erfolg, er war im Siegerteam aktiv vertreten. Fair gratulierten die Bgm. Helmut Linhart und Kurt Riemer.