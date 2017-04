Erfolgreicher Schibob-Jungstar

24.04.2017, 11:35 Uhr

Weitere Erfolge in der Saison 2016/2017: Viermal Gold bei den Österreichischen Schibob-Meisterschaften in der Schülerklasse weiblich, dreimal Bronze bei den Österreichischen Schibob-Meisterschaften in der Klasse Damen allgemein (hinter Claudia Hartl und Lisa Zaff) und Siegerin des Austria Cup (Gesamtwertung aus acht Rennen).Jetzt heißt es einmal ausspannen und mit viel Motivation in die nächste Saison gehen. In der nächsten Saison fährt Maria bereits in der Jugendklasse und somit auch im Schibob-Weltcup mit.