Goalie Hiebler hielt den Voitsberger Punkt fest

17.09.2018, 10:49 Uhr

1:1-Ausgleich für den ASK Voitsberg gegen Bad Radkersburg in der Schlussminute. Der ASK Köflach verlor den Schlager gegen Gleinstätten 1:3.

Platz drei

Es gleicht sich alles irgendwie aus. Beim 4:4 gegen Mettersdorf kassierte der ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg in der 99. Minute noch den Ausgleich, im vergangenen Heimspiel gegen Bad Radkersburg traf Marco Allmannsdorfer in der Schlussminute zum 1:1-Endstand. "Diesmal haben wir einen Punkt gewonnen" seufzte ASK-Trainer Gerald Strafner erleichtert. Die Voitsberger mussten Kapitän Hiden und Sackl vorgeben, Rieger fiel nach 20 Minuten mit einer Verletzung aus. Hätten die Voitsberger nicht einen Markus Hiebler im Tor gehabt, es wäre nichts mit dem Punkt geworden. Dabei vergaben die Hausherren in den ersten fünf Minuten zwei Topchancen. "Unsere Chancenauswertung ist ziemlich ausbaufähig", so Strafner. "Wir haben leider Phasen mit Unkonzentriertheiten im Spiel, da geht die Ordnung verloren und unser Gegner nutzen das, wie jetzt Zilavec, aus. "Wir haben zu viele Leerläufe und in der Defensive zu viele Löcher." Am Dienstag muss der ASK Voitsberg nach Leoben, am Freitag kommt Lebring in die Weststeiermark.Nichts wurde es für den ASK Mochart Köflach mit dem erhofften Ausbau der Tabellenführung, denn mit Gleinstätten kam die Mannschaft, die nach Verlustpunkten sogar an der Spitze liegt. Vor gut 300 Fans gingen die Gäste durch Bernd Hold in der ersten halben Stunde mit 2:0 in Führung. Nach dem Treffer von Martin Gruber kam Hoffnung bei der Spanninger-Truppe auf, doch die Gleinstättener schossen den dritten Treffer, damit war die Luft draußen. Das Match war ziemlich hitzig, insgesamt wurden neun gelbe Karten verteilt, sechs davon erhielten die Köflacher. Damit liegt der ASK Köflach nun auf Platz drei in der Tabelle, allerdings punktemäßig weiterhin im absoluten Spitzenfeld.