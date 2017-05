Gold für einen Köflacher Turner

03.05.2017, 18:39 Uhr

Zweiter Gesamtplatz

Tristan Heidtmann vom Turnverein Atus Köflach sicherte sich bei den steirischen Kunstturnlandesmeisterschaften Ende April den Sieg in der Jugend3-Stufe und somit den Landesmeistertitel. Mittels eines solid geturnten Mehrkampfes und einer guten Leistung an jedem Gerät (Boden, Reck, Seitpferd, Sprung und Ringe) konnte sich Heidtmann mit 73,50 Punkten gegenüber der starken steirischen Konkurrenz durchsetzen und holte die Goldmedaille in seiner Wettkampfklasse. In der offenen österreichischen Gesamtwertung belegte er den hervorragenden zweiten Platz.Trainer und Turner freuten sich über den erfolgreichen Auftakt in die Wettkamkpfsaison und hoffen auf weitere gute Platzierungen bei den kommenden Wettkämpfen.