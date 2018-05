Jeden Freitag Abend Training

04.05.2018, 21:38 Uhr

Der LTV Köflach veranstaltet die Steirischen Berglaufmeisterschaften am 3. Juni in Graden.

Lipizzaner-Award

Berglaufmeisterschaften

Der LTV Köflach war im Jahr 2017 mit 792 Teilnahmen bei diversen Sportbewerben der aktivste Sportverein in der LIpizzanerheimat. Er zählt sowohl mit seinem Jugendteam, seinem Damenteam als auch mit der Herrenmannschaft zu den besten Teams in Österreich und erreichte 2017 allein fünf östderreichische Meistertitel in der allgemeinen Klasse bzw. Jugend. Auch 2018 durfte der LTV Köflach bereits über Staatsmeistergold jubeln.Dafür wurden die Köflacher unter zahlreichen Bewerbern quer durch alle Sportarten mit dem Lipizzaner-Award für den besten Verein bzw. das beste Team ausgezeichnet.Neben dem leistungsorientierten Lauf- und Triathlonsport setzt der LTV Köflach auf eine solide Jugendarbeit und führt seit vier Jahren wöchentlich Trainings mit Kinder und Jugendlichen der Region durch. Jeden Freitag besteht für alle die Möglichkeit, bei den Lauftrainings im Bärnbacher Stadion um 18 Uhr teilzunehmen, Anmeldung wird unter Tel. 0664/46 70 988 erbeten.Neben der Teilnahme an diversen Sportbewerben möchte der LTV auch als Veranstalter für die Lipizzanerheimat seinen Beitrag leisten. So konnten die Köflacher unter Obmann Stefan Mayer höchst erfolgreich die steirischen und österreichischen Crosslaufmeisterschaften in Piber durchführen.Nun stehen mit den steirischen Berglaufmeisterschaften am 3. Juni von Graden auf das Sattelhaus neuerlich Meisterschaften in der Region ins Haus. Diese Titelkämpfe sind für den LTV Köflach als Veranstalter die Generalprobe für die österreichischen Berglaufmeisterschaften in Graden am 2. Juni 2019. Der Laufist zugleich der erste Lauf des wieder ins Leben gerufenen Laufcups mit Bewerben in Bärnbach und am alten Almhaus. Die soziale Komponente dieses Laufs? Der LTV Köflach unterstützt mit jedem Teilnehmer am Hauptlauf über 7,6 km ein Projekt fü die Anschaffung eines Therapiegeräts um 22.000 Euro. Öbaho-Obmann Karl Wieland bemüht sich mit der Lebenshilfe Voitsberg um die Anschaffung des Geräts, um Menschen nach Unfall und Krankheit wieder mibiler zu machen.