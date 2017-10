Julia Pfeifenberger startet durch

09.10.2017, 18:22 Uhr

Eine der talentiertesten Tischtennisspielerinnen, Julia Pfeifenberger, wechselte vom UTTC Ligist nach Graz.

In der Gruppe 2

Julia Pfeifenberger zählt zu den besten steirischen Tischtennisspielerinnen im Nachwuchs und spielte bisher für den UTTC Raiffeisen Ligist. Nun wechselte Pfeifenberger zum renommierten Klub Don Bosco nach Graz. Die Gründe sind die ausgezeichneten Trainingsbedingungen und Trainer Christoph Simoner. Der Top-Bundesligaspieler der Kapfenberger schätzt Pfeifenberger sehr und fördert sie auch dementsprechend.In Kapfenberg fand die Nachwuchs-Superliga Österreich statt. Bei diesem Turnier traten die besten Jugendlichen in den Altersklassen U-13 bis U-21 in mehreren Gruppen, getrennt nach Geschlecht, gegeneinander an und es ist das ranghöchste Tischtennisturnier für den Nachwuchs in Österreich. Pfeifenberger konnte sich bei diesem Turnier für den nächsten Durchgang in der Gruppe 2 weiblich qualifizieren. Sie gewann alle Spiele souverän und wurde in der Qualifikation unangefochten Erste.