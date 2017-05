Köflacherin Steirische Jugendmeisterin im Turn10

11.05.2017, 15:09 Uhr

Anna Plöbst holte für den ATUS Köflach einen Titel, dazu gab es weitere erste Plätze.

Wieder schaffte es der ATUS Köflach und errang zum zweiten Mal in Folge den steirischen Turn10-Landesmeistertitel in Kindberg. Bei diesem Mannschaftswettkampf werden gleichzeitig die Landesmeistertitel vergeben. Das Leistungsniveau der 300 Teilnehmer an den Geräten Boden, Stufenbarren/Reck, Schwebebalken/Barren, Minitramolin und Sprung war breit gesteuert. So konnten die Zuschauer nicht nur gute Basisstufenübungen sehen, sondern waren von den ausgezeichneten Leistungen der fortgeschrittenen Turner mit ihren Saltis, Überschlägen, Schrauben und Riesen hellauf begeistert.

Große Abordnung

28 Mädchen und Burschen (7 Mannschaften) des Atus Köflach starteten in Kindberg und zwei Teams erreichten sgoar Mannschaftsgold. Das Team "Oberstufe" mit Leonie Steinkellner, Anna Plöbst, Tatjana Lesky und Phoebe Prisching sowie in der Basisstufe Kinder mit Katharina Rock, Luna Kalbacher, Maximilian Pfuisi und Lukas Eisner. In den Einzelwertungen holten die Köflacher vier erste und zwei zweite Plätze sowie einen dritten Rang. So gewannen Leonie Steinkellner, Anna Plöbst, Lukas Eisner und Elias Rothwangl ihre Jahrangswertungen, Tatjana Lesky und Florian Hacker wurden Zweite, Maximilian Pfuisi Dritter. Als Kampfrichter waren Karin Konrad-Krauthackl, Ingrid und Karl Hartinger sowie Daniel Krauthackl im Einsatz. Betreuer waren Tanja Rock, Gerti Seidler und Alexander Gratz.