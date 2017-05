05.05.2017, 14:51 Uhr

Für den LTV Köflach war Michael Hofbauer am Start. Er lief die 4,7 Kilometer-Strecke in einer Zeit von 17:34 Minuten und erreichte somit in der Gesamtwertung den achten Platz und in seiner Altersklasse M20 Platz zwei. Erster wurde Florian Zechner (LTC Hurtigflink), dicht gefolgt von Harald Schuster (ALpinX) und Mario Pall (MT Hausmannstätten).