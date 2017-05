Mühevoller Auswärtspunkt für Stainz

01.05.2017, 20:07 Uhr

1. Klasse West: SV Stallhofen - SC Stainz 2:2 (1:0).

So richtig wollte das Stainzer Werkl nicht zu laufen beginnen. Die Akteure gingen zwar engagiert ans Werk, die spielerische Linie ließ diesmal aber zu wünschen übrig. Anders die Hausherren, die das Spiel mit breiter Brust in Angriff nahmen und auch taktisch hervorragend eingestellt waren. So gesehen dürfen sie mit dem Remis durchaus hadern.Mit einem Prachttor gingen die Hausherren in Führung: Nach einem weiten Einwurf wuchtete Thomas Sterner (26.) den Ball per Kopf unter die Latte. Dabei blieb es, obwohl die Stallhofener passable Einschussmöglichkeiten vorfanden, während Stainz nur mit Stückwerk aufwartete. Auch der Ausgleichstreffer fiel in die Kategorie Zufall: Nach einem Freistoß von Markus Höll verlor Tormann Eduard Hausegger das Leder kurzfristig aus den Augen und David Reisinger konnte „im Infight“ auf 1:1 (64.) stellen.Spielminute 75 hätte die Entscheidung sein können. Dominik Niederl wollte im Strafraum mit der Brust klären, der Ball sprang aber an die Hand. Die Folge: Ausschluss mit Gelb/Rot und die Führung durch den von Thomas Pauritsch (76.) verwandelten Strafstoß. Es wurde aber nicht die Entscheidung. Wieder war es ein Freistoß vom Höll, diesmal verwertete Edis Ljubijankic (87.) per Kopf.Damit war die Punkteteilung fix, die eindeutig den Stainzern schmeichelte. Aber wie lautet eine alte Fußballerweisheit: Im Fußball entscheiden immer die Tore.