24.04.2018, 17:49 Uhr

Regelmäßig Training

Der ATUS Kickboxclub Köflach bekam 120 nagelneue T-Shirts und bedankt sich bei allen Sponsoren nicht nur für die Shirts, sondern vor allem für deren Unterstützung rund um das ganze Jahr. "Ohne Sponsoren wäre solch ein Spielbetrieb in diesem Niveau mit Training, Wettkampf, Aus- und Weiterbildung sowie Traniningslager in dieser Form nicht möglich", so Obmann Heiko Amreich.Ein Danke an die Hauptsponsoren Stadtgemeinde Köflach, Lets fit, Hauser Siebdruck, SchiRie Haushaltsgeräte, Lesky Pflasterei und AEE Amreich. Der Atus Köflach Kickboxclub trainiert drei bis vier Mal in der Woche (montags, mittwoch, freitags ab 20 Uhr allgemein und samstag um 9.30 Uhr mit den Kiddies). Nähere Infos gibt es unter Tel. 0676/62 24 556 (Obmann Heiko Amreich), https://www.facebook.com/kickboxen.koeflach/ oder http://www.kickboxen-koeflach.at