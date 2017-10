Perfekter Saisonstart für Volleyballer

09.10.2017, 13:08 Uhr

Krottendorfs Damen und Voitsbergs Herren starteten mit Siegen.

Die Volleyballdamen des VBC Krottendorf sind mit einem 3:0-Sieg gegen Brückl im Österreichischen Volleyball-Cup in die Saison gestartet. Eine Woche später gelang auch der Ligaauftakt: Am Samstag siegten die Krottendorferinnen in der 2. Bundesliga gegen ASKÖ Villach knapp mit 3:2. Einen perfekten Saisonstart legten auch die Herren des VC Voitsberg hin. Sie siegten in Hausmannstätten glatt mit 3:0.