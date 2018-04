Sieben Medaillen für die Karate-Kids

24.04.2018, 17:28 Uhr

Bei den steirischen Schulmeisterschaften räumten die Köflacher ab.

Gold-Regen

95 Karatekas aus 29 steirischen Schulen nahmen an den diesjährigen Karate-Schulmeisterschaften in Fürstenfeld teil. Die Köflacher Karatekas Jana Lind, Eva Schubert und Markus Schmelzer starteten für das BG/BRG Köflach, Janine Peissl für die NMS Voitsberg. Der Karatenachwuchs holte sieben Medaillen, davon fünf Goldene, eine Silberne und eine Bronmedaille.U-16-Kämpferin und die jüngste österreichische Schwarzgurtträgerin, Jana Lind, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, sie siegte in Kata und Kumite. Die Sensation lieferte Eva Schubert in der U-12. Sie begann erst im heurigen Jänner zu trainieren. Trainer Ferdinand Hörmann hofft auf einen Podestplatz. Er trainierte intensiv mit ihr und sie schlug gleich bei ihrem ersten Turnier zu: Gold im Kumite, Silber in der Kata. Janine Peissl (U-12) war fast ebenso erfolgreich. Sie holte Gold mit einem Kata-Finalsieg über Vereinskollegin Schubert und Bronze im Kumite. Schmelzer (U-12) erkämpfte sich überlegen Kumite-Gold, über Platz fünf in der Kata war er enttäuscht. Für das BG/BRG/BORG Köflach gab es auch noch Platz eins in der Schulwertung.