Silber für den LTV-Nachwuchs

05.05.2017, 14:57 Uhr

vergangenen Monaten und Jahren schon oft unter Beweis gestellt. Seit Pascal Schreibmaier ein Teil des Vereins ist, konnten auch in der U-18 regelmäßig Mannschaftserfolge gefeiert werden. Nach dem Gewinn des Österreichischen U-18-Teamtitel Anfang März in Itter folgte in der Besetzung Pascal Schreibmaier, Felix Geieregger und Tobias Ofner nun auch Platz zwei bei den steirischen 3x1000m-Meisterschaften, die am 29. April in Leibnitz stattfanden. Damit liegt die LTV-Staffelauf Platz drei der Jahresbestenliste und kann sich für die Österreichischen Langstaffelmeisterschaften, die am 8. Juli stattfinden werden, Medaillenchancen ausrechnen.