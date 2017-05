Spitzenspiel wurde zum Krimi

08.05.2017, 08:53 Uhr

Eine kalte Dusche für den Atus Sadiki Bau Bärnbach gab es bereits nach drei Minuten, Mooskirchens Torjäger Konrad erzielte die Führung. Nach 35 Minuten traf Weißenberger zum 1:1-Pausenstand. Als Konrad in der 76. Minute erneut für Mooskirchen netzte und wenige Minuten später Bärnbachs Trost ausgeschlossen wurde, sah alles nach einem Sieg der Gäste aus. Doch die Hausherren stemmten sich mit zehn Mann gegen die erste Saison-Pleite. Und konnten diese abwenden.Hausegger gelang in Minute 88 der Ausgleich. Dem nicht genug, legten die Gastgeber in der Nachspielzeit noch einen drauf, Hölfont stellte in Minute 94 auf 3:2 für Bärnbach.Die Sommer-Elf bleibt somit weiterhin ohne Niederlage und holte sich die Tabellenführung zurück. Mooskirchen wiederum musste in dieser Saison nur zwei Niederlagen einstecken - beide gegen Bärnbach.