Stainzer Pflichtsieg brachte die Tabellenführung

14.05.2017, 21:05 Uhr

1. Klasse West: SVU Kainach - SC Stainz 0:4 (0:3).

In dieser Partie gab es neunzig Minuten keinen Zweifel, wie das Spiel am Ende ausgehen würde. Die Stainzer dominierten vom Beginn an, zogen ein effektives Kombinationsspiel auf, während die Hausherren so gut wie keine Torchance kreieren konnten. Bei etwas mehr Konzentration, vor allem aber, wenn Kainach-Tormann Alois Loidl nicht in Überform agiert hätte, wären die Gastgeber um eine zweistellige Abfuhr wohl nicht herumgekommen.Vor allem die erste Hälfte war von einer eklatanten Überlegenheit der Gäste geprägt. Die Folge? Ein schnelles Tor durch David Reisinger, der einen Cornerball per Kopf verwertete (10.). Sehenswert auch die Aktion zum zweiten Treffer, die Daniel Hechtl nach schönem Kombinationsspiel allein vor Goalie Alois Loidl stehend erfolgreich abschloss (25.). Danach rückte sich Markus Höll zwei Mal in den Mittelpunkt: Zunächst scheiterte er mit seinem Foulelfer (28.) am Torhüter, knapp vor dem Seitenwechsel wuchtete er einen Distanzschuss aus etwa zwanzig Metern unhaltbar zum 0:3 in die Maschen (40.).Nach der Pause schalteten die Stainzer erkennbar einen Gang zurück. Sie behielten dennoch eindeutig das Heft in der Hand, der Druck auf das Kainacher Tor ließ aber merklich nach. Zudem – das sei noch einmal festgehalten – stellte sich den Angriffen ein schier unbezwingbarer Torhüter entgegen. Den vierten Treffer konnte aber auch er nicht verhindern: Markus Höll wurde ideal freigespielt und verwertete überlegt zum Endstand von 0:4 (87.).