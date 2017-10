STÜRMISCHE WANDERUNG in Ligist

Am Sonntag, den 15. Oktober 2017 ist es soweit - in Ligist findet wieder die "Stürmische Wanderung" am Ligister Schmankerlweg statt.Diese Veranstaltung im Zuge des "" zeigt die Kultur, die Schmankerl und die wunderschöne Landschaft der Weststeiermark.Gestartet werden kann zwischen 9 und 11 Uhr am Marktplatz Ligist.Hier gibt es bereits eine kleine Stärkung für alle Wanderer. Es können auch Gewinnkarten zum Preis von € 2,00 erworben werden. Und wer weiß, vielleicht gewinnen Sie ja tolle Preise bei den verschiedenen Schmankerlstationen.

Das Museum Ligist hat an diesem Tag auch geöffnet und sie erhalten hier einen kleinen Einblick in die Geschichte und Kultur von Ligist.

Bei der alten Obstpresse werden Äpfel gepresst und sie können den Süßmost verkosten und natürlich auch hier schon STURM und KASTANIEN.

Kernöl tauchen und Kürbiskerne knabbern kann man beim Bauernhof Fötsch

Alles über Bienen erfahren und Honigprodukte verkosten - das gibt es bei der Imkerei Rosenzopf

Als Zwischenstation bei der längeren Wegvariante gibt es Kräuter- oder Kernölöeierspeis vom Catering Gangl

Und natürlich zum Abschluss die Schmankerl von unseren bekannten Buschenschänken Zach und Dokter mit Schilchersturm und Kastanien!

Es gibt 2 mögliche Varianten:Weg Nr. 14 mit einer Gehzeit von ca. 1,5 h undWeg Nr. 19 mit einer Gehzeit von ca. 2,5 hUnd das wird noch geboten:Ein Erlebnis für die ganze Familie!Also Rucksack packen und mitgehen!Der Tourismusverband Ligist wünscht Ihnen einen schönen Wandertag!