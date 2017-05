03.05.2017, 08:55 Uhr

TC Köflach mit sechs Teams am Start

Im Mai beginnt die Sommer-Mannschaftsmeisterschaft des Steirischen Tennisverbandes und der TC Köflach ist dabei mit sechs Teams vertreten. So wird in der II. Klasse eine Damen-Mannschaft starten, in der III. Klasse ein Herrenteam. Weiters gibt es Mannschaften in den Klassen 45+ und 55+ sowie im Nachwuchs in den Klassen U-15 und U-17. Betreut werden die Jugendmannschaften von Karl Rotschädl und Alois Katzenschlager.

Interessierte Jugendliche haben die Möglichkeit bei den Trainern Rotschädl, Katzenschlager und Kaspar an einem Schnuppertraining teilzunehmen. Weitere Informationen unter www.tc-koeflach.at.

